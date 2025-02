“Poder Ejecutivo, siempre la misma y triste historia” es el título de la carta enviada por Scalesi a Weretilneck

Esta carta se difundió desde el gremio, el día miércoles, donde además le piden al gobernador «que no permita la humillación de los trabajadores» y que tiene el poder suficiente para decidir y cambiar esta historia.

Carta Abierta al Sr Gobernador de Rio Negro

Don Alberto WERETILNECK

Desde UPCN, nos dirigimos a Usted con respeto y consideración para expresar nuestras inquietudes y demandas sobre la situación de los trabajadores del sector público, quienes somos pilar fundamental para la administración pública ya que garantizamos los derechos y los servicios a los rionegrinos. Como servidores del pueblo, implementamos programas que benefician a la comunidad. Sin embargo, es crucial abordar temas como la estabilidad laboral, el respeto a los derechos de los trabajadores y la mejora de las condiciones salariales y laborales para asegurar una administración pública eficiente y justa.

Actualmente, como dependientes del ejecutivo que Usted conduce, enfrentamos una discriminación injusta en nuestras condiciones salariales y laborales, recibiendo menos que el resto de los empleados estatales. En lugar de mejorar nuestras realidades, se nos margina y relega a una categoría inferior. Somos fundamentales para el funcionamiento de esta provincia, ya que abarcamos diversas áreas como la salud, la educación y los servicios esenciales. A pesar de las carencias en el sistema hospitalario, mantenemos la salud. A pesar de la falta de recursos y de personal, mantenemos las escuelas limpias y en condiciones, porque muchos de nuestros compañeros llevan las herramientas y artículos de limpieza desde sus casas.

Es inaceptable que, pese a nuestra dedicación y responsabilidad, seamos los que menos cobramos. Muchos de nuestros compañeros sobreviven por debajo de la línea de pobreza, con endeudamientos crónicos y sin posibilidad de elegir libremente sobre su sueldo, ya que apenas les alcanza para comer medio mes. Recuerde que hace meses que no contamos con un aumento significativo en nuestros sueldos, a pesar que el costo de vida sigue aumentando diariamente.

Aquí estamos desde este gremio, Sr Gobernador, para custodiar los derechos de las y los trabajadores, porque es la vida de nuestro pueblo y es la vida de las futuras generaciones porque no nos perdonarían que no expresemos la realidad muchas veces cruel, muchas veces desesperanzada y otras veces tratando de equilibrar y recomponer lo que se ha roto. Nosotros le pedimos que no permita la humillación de la discriminación, Usted tiene el poder suficiente para decidir y cambiar esta historia.

Febrero del 2025