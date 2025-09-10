Piden siete años de prisión para uno de los autores del robo en tapicería Las Heras

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En una audiencia de juicio abreviado realizada en Viedma, la Fiscalía y la Defensa Pública coincidieron en requerir la pena de siete años de prisión para un joven que reconoció haber perpetrado un robo en una tapicería de Viedma. Por una condena previa que se unificaría, la pena ascendería a diez años de prisión efectiva.

justicia rio negro1

Según la acusación pública, el imputado, junto a otro varón que no fue identificado, ingresó el 20 de diciembre pasado, entre las 10:39 y las 10:43, a una tapicería ubicada en la intersección de las calles Bernal y Las Heras de Viedma.

“Allí, uno de ellos blandía una cuchilla y ambos amenazaron con lastimar a las mujeres presentes. A una de ellas, que tenía a su nieto de 4 años dormido en brazos, le quitaron una cartera con diversos elementos y un teléfono celular. Asimismo, forcejearon con la otra mujer, la arrastraron por el piso y rompieron su riñonera negra, sustrayendo lo que había en el interior”.

La calificación legal atribuida para solicitar la condena es la de coautoría del delito de robo agravado por el uso de arma blanca, de conformidad con los arts. 45 y 166 inc. 2º, primer supuesto, del Código Penal.

El sustento probatorio se compone de las denuncias de las víctimas y del testimonio de la empleada que se encontraba en el local comercial. Todos los relatos resultaron coincidentes y aportaron precisiones acerca de las características físicas del imputado y del arma utilizada. Estos datos, además, concuerdan con el informe de la UADME, ya que el acusado llevaba una tobillera de control satelital que lo ubicó en el lugar. A ello se suma el acta de procedimiento labrada por la Comisaría 34, la intervención del Gabinete de Criminalística, el aporte del Cuerpo de Investigación Judicial y la colaboración de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, localidad donde se realizaron allanamientos y fue hallado el acusado.

En función de la condena previa, que motivó la colocación de la tobillera, la Fiscalía pidió unificar ambas penas, lo que totalizaría diez años de prisión para el imputado, en caso de que el juez de juicio interviniente haga lugar a la pretensión. La sentencia se dará a conocer en el término de los próximos tres días hábiles.

De esta manera, el caso quedó resuelto respecto de las tres personas investigadas. Se suma al presente el caso de un joven que no pudo ser reconocido ni captado por las cámaras y que, ante la falta de evidencia suficiente, fue imputado únicamente por el delito de encubrimiento. También un taxista que trasladó al acusado hasta la localidad bonaerense, quien fue condenado por ese mismo delito.