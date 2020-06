Piden protocolo de seguridad para la administración pública

“Sabemos que a partir del 22 de junio una gran cantidad de trabajadores podrían presentarse a sus respectivos puestos y en este momento hay un claro ‘relajo’ que podría perjudicar la salud si no se cumple con un protocolo sanitario”, acotó el delegado de UPCN Marcos Luna.

Una de las principales inquietudes de los agentes de ese sector es la posibilidad de ser contagiados ya que no hay medidas para con los choféres y funcionarios que salen de comisión al interior de la provincia, quienes no cumplen con el período de aislamiento de 14 días previsto, sino que, por el contrario, cuando regresan se presentan inmediatamente a los lugares de trabajo.

Otra cuestión que los preocupa es que no se les comunicó ni notificó sobre un protocolo formal de prevención en forma escrita, que sea claro y preciso y tampoco fueron consultados al respecto. Si bien destacan estar provistos de elementos de seguridad (barbijos, alcohol en gel y en aerosol en algunos casos) y que en los baños también hay elementos para la higiene (aunque algunos estén clausurados), resaltan que en el ingreso a las dependencias de la Secretaría General de la Gobernación tampoco hay demarcación ni indicadores que señalen como deben ingresar las personas (ciudadanos, proveedores y los propios trabajadores), cuántas pueden permanecer al mismo tiempo en las oficinas y cuáles son las medidas de seguridad y prevención que se exigen para el ingreso; o sea que se puede ingresar y transitar libremente por las distintas dependencias porque no hay protocolo de ingreso, permanencia, tránsito ni personal que controle este aspecto. “Llevamos más de 80 días de pandemia en la provincia y es muy preocupante que no estén los protocolos en acción”, acotó Luna.

Los trabajadores que fueron convocados para cumplir guardias mínimas previeron el distanciamiento entre los escritorios que se ocupan, pero no hay nadie que controle y exija el uso de barbijo cuando no se guarda el distanciamiento social preventivo. Otra cosa que se destaca es que hay trabajadores que son personas de riesgo (hipertensos o con otras patologías) que están prestando servicios en algunas de las oficinas.

En las dependencias de la Secretaria de Medio Ambiente los agentes resaltaron que es mucho el tránsito de personas por el ascensor y que no hay nadie que realice una constante higiene y limpieza del espacio, ni se controla cuantos lo usan a la vez para promover el distanciamiento.

Los trabajadores quieren dejar claro que las demandas necesitan ser atendidas, que están preocupados y que son válidos los aportes que tienen para hacer en tanto son quienes están al frente de la atención; además, tienen toda la disposición de colaborar en la elaboración y puesta en práctica de un protocolo de seguridad y prevención. El secretario de Mesa Directiva Provincial, Héctor Barrionuevo acompañó a los delegados y dijo que “todas estas iniciativas recabadas serán expuestas en una reunión que la UPCN pedirá al secretario general de la Gobernación, Daniel Sanguinetti”.