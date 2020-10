Piden no difundir la utilización del Ibuprofeno Nebulizable para tratamientos por no estar aprobado contra el COVID-19

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, solicitó no confundir a la población con la promoción de tratamientos no aprobados contra el COVID-19, como el caso del uso de ibuprofeno nebulizable.

“Hoy no existe evidencia acerca de la seguridad del uso de este fármaco”, ratificó el Ministro y explicó que “no existen ensayos clínicos apropiadamente diseñados en curso y además su uso no se encuentra avalada por la ANMAT, por lo cual no se recomienda para uso compasivo en el tratamiento de pacientes graves con COVID-19”.

Zgaib aseguró que esta definición está avalada por la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor en Biotecnologías del Ministerio de Salud, que recientemente ratificó estas consideraciones.

El titular de Salud aclaró que el uso del ibuprofeno inhalado “no se desestima en el contexto de ensayos clínicos”, pero “los expertos no lo recomiendan para el tratamiento del COVID-19”.

Finalmente, el Ministro solicitó a toda la comunidad “mayor responsabilidad a la hora de referirse al uso de fármacos que no se encuentran avalados por las autoridades nacionales y provinciales”.