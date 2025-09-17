Piden más de cinco años de prisión para un hombre de Viedma por tentativa de homicidio

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública coincidieron en solicitar que se imponga una pena de prisión de cinco años y ocho meses de prisión a un hombre acusado de tentativa de homicidio. El pedido fue formulado en el marco de un procedimiento de juicio abreviado llevado adelante ante un juez de juicio.

Justicia1

Según la acusación, el hecho ocurrió el 17 de marzo de 2024, alrededor de las 14:30 horas, en inmediaciones de las calles 108 y 105 del barrio Álvarez Guerrero. En esas circunstancias, el imputado se presentó a bordo de una camioneta y, tras un cruce de palabras con la víctima, efectuó un primer disparo hacia sus pies. Posteriormente, y en medio de un forcejeo, realizó al menos siete disparos con un arma de fuego tipo revólver, dos de los cuales impactaron en el tórax y en el hombro izquierdo de la persona agredida.

De acuerdo con la Fiscalía, la intervención médica inmediata evitó un desenlace fatal, ya que los proyectiles no comprometieron órganos vitales. Los hechos fueron calificados legalmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atribuyendo responsabilidad al acusado en carácter de autor, conforme a los artículos 80, 41 bis, 42 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía reseñó la evidencia reunida entre la que mencionó los resultados del procedimiento policial llevado adelante el mismo día, la llamadas realizadas al 911, la denuncia penal de la víctima que ratifican los hechos tal como fueron imputados, los informes médicos y pericias forenses, así como diversas entrevistas que confirmaron la participación del acusado.

Antes de finalizar la instancia el hombre reconoció haber protagonizado el hecho y aceptó asimismo la calificación legal y la pena prevista.

El imputado se encuentra actualmente detenido en Cipolletti cumpliendo una condena previa. En función de ello se pidió al magistrado que de imponer la condena requerida unifique ambas, por lo cual ascendería a seis años el lapso durante el cual se encontrará privado de su libertad.