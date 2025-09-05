Piden la destitución de Guerra Labayén por mal desempeño

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Procurador General Jorge Crespo, pidió la destitución del juez suspendido Guerra Labayén en su alegato.

El titular del Ministerio Público de Rio Negro, pidió que el Magistrado Laboral de Viedma, sea destituido de la Justicia por las pruebas que existen en su contra, que corresponde a los atrasos principalmente de las sentencias que se denunciaron y que fueran ratificadas principalmente por los abogados este jueves en sus declaraciones.

Crespo, en su alegato, enumeró cada una de las causas, que son 25, que fueron las causales de atraso y que se utilizaron para avanzar en la sanción de Guerra Labayén, actualmente suspendido.

Ante los integrantes del Consejo de la Magistratura, el Procurador dijo que el juez incurrió en los atrasos por cuestiones de ego personal, lo dijo porque era la persona que no escribía las sentencias, sino que tiene personal que se encarga de eso y los jueces relizan una revisión y luego firman, siempre y cuando no exitan correciones.

El Procurador en su amplio alegato, explicó que la suspensión del magistrado, debe terminar en la destitución, por todas la pruebas que existen en su contra.