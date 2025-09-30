Piden a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que «investigue el pase de Andrea Confini al directorio de YPF»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de la Dra. Dolores Cardell, solicitando que se investigue el accionar de la exsecretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini.

Según expuso Delgado Sempé, Confini fue la responsable de llevar adelante todas las negociaciones hidrocarburíferas con YPF —incluyendo la renegociación petrolera, el pago por el VMOS, la inversión en GNL y beneficios impositivos— y, una vez sellados los acuerdos, renunció a su cargo para integrar el directorio de la propia empresa YPF S.A.

“Estamos frente a un hecho que claramente merece ser investigado. Se trata de un posible conflicto de intereses u otros delitos contra la administración publica» señaló el legislador.

En la nota presentada, Delgado Sempé pidió a la Fiscalía que tome vista de los hechos y determine si corresponde iniciar una investigación para establecer si se configuraron delitos contra la administración pública y si los intereses de la provincia fueron perjudicados.

“El pueblo de Río Negro necesita saber si las decisiones tomadas por la exfuncionaria respondieron al interés público o a intereses privados. La transparencia institucional debe estar por encima de todo”, remarcó.