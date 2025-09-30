Lo Principal

Piden a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que «investigue el pase de Andrea Confini al directorio de YPF»

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de la Dra. Dolores Cardell, solicitando que se investigue el accionar de la exsecretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini.

Andrea Confini

Según expuso Delgado Sempé, Confini fue la responsable de llevar adelante todas las negociaciones hidrocarburíferas con YPF —incluyendo la renegociación petrolera, el pago por el VMOS, la inversión en GNL y beneficios impositivos— y, una vez sellados los acuerdos, renunció a su cargo para integrar el directorio de la propia empresa YPF S.A.

“Estamos frente a un hecho que claramente merece ser investigado. Se trata de un posible conflicto de intereses u otros delitos contra la administración publica» señaló el legislador.

Luciano Delgado Sempé

En la nota presentada, Delgado Sempé pidió a la Fiscalía que tome vista de los hechos y determine si corresponde iniciar una investigación para establecer si se configuraron delitos contra la administración pública y si los intereses de la provincia fueron perjudicados.

“El pueblo de Río Negro necesita saber si las decisiones tomadas por la exfuncionaria respondieron al interés público o a intereses privados. La transparencia institucional debe estar por encima de todo”, remarcó.







