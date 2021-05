Piden 4 años de prisión para una mujer acusada de los delitos de homicidio

En dicha oportunidad, relató la acusación representada por la Fiscal Paula de Luque, la mujer desapoderó a la víctima de su camioneta de la cual, instantes después, sustrajo distintos elementos. Los hechos se produjeron en la calle Guido al 1300 cuando la imputada se encontraba al mando del vehículo cuya marcha inició de manera brusca provocando la caída del hombre que se encontraba parado en el exterior del mismo. Ello le causó un golpe que provocó su muerte el 2 de diciembre.

Algunos días después, la mujer -que se encontraba cumpliendo una medida cautelar de prisión domiciliaria con un dispositivo de control- lo rompió inutilizando el aparato; delito que también le fue endilgado.

En una exhaustiva exposición, la Fiscal detalló una quincena de puntos como sustento probatorio que le permitió reconstruir la circunstancias de los hechos. Destacó en ese marco las actas de procedimiento policial, la declaración de los vecinos que encontraron el cuerpo del hombre y dieron aviso a la policía y de la médica de ambulancia que constata las lesiones.

Agregó que cuenta con la declaración del hijo de la víctima que fue quien encontró los mensajes cruzados de su padre con la imputada que pactaban un encuentro y los informes de OITEL sobre seis teléfonos secuestrados en diversos allanamientos.

Mencionó también la historia clínica de la víctima que da cuenta de los golpes que sufrió la victima y los resultados de los trabajos de pesquisa realizado por el Cuerpo de Investigación Judicial.

De Luque enfatizó en la importancia del testimonio de un hombre que corroboró detalles que ya constituían pruebas y en los resultados del trabajo del Gabinete de Criminalística que fueron complementados por lo realizado por el área científica de la Procuración General.

Destacó como importantes otras declaraciones testimoniales de dos hombres que presenciaron el hecho y fueron llamados por la defensa a pedido de la imputada, pudiendo acreditar que la mujer – a quien identificaron- se encontraba al volante de la camioneta con las balizas prendidas y, por problemas previos que mantenían con ella, le pidieron a los gritos que se vaya. Luego la vieron hacerlo, dejando al otro lado de la calle al hombre tirado sin poder precisar que había sucedido.

Al momento de requerir la pena la Fiscal enfatizó en que no existió acción de violencia de la imputada para con la victima.

“La joven no tuvo conocimiento ni intención de causar la muerte del hombre. Tampoco existe certeza de cómo se produjo el golpe en la cabeza, no hubo robo por lo que no puede haber robo seguido de muerte, pero sí hubo una muerte que fue consecuencia de un imprudencia desarrollada por la imputada”, agregó.

Enfatizó en la corta edad de la imputada (de 19 años al momento de los hechos), y la situación de vulnerabilidad (sola con hija pequeña y hermana menor de edad, de noche, tomando alcohol), considerando como favorable el arrepentimiento manifestado por ella quien en la audiencia relató lo que había sucedido y reconoció haber cometido el hecho, aceptando con ello la calificación legal y la pena prevista. Además pidió perdón a la familia de la víctima que acompañó el pedido de la fiscal.

Minutos antes de la audiencia se había requerido el sobreseimiento de la adolescente que acompañaba a su hermana mayor al momento de los hechos. Otro hombre, pareja de esta última, ya fue condenado por su participación en los hechos posteriores. La defensa oficial de la mujer estuvo ejercida por Marta Ghianni y Adrián Zimmermann y el Juez es el Dr. Marcelo Alvarez.