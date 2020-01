Pesatti suspendió por decreto la aplicación del aumento del boleto de colectivos

La medida atiende las necesidad de encuadrarse en las condiciones establecidas para acceder al nuevo esquema de subsidio al transporte urbano de pasajero, dispuesto por el gobierno nacional.

En los considerandos del decreto, se expresa que “el 15 de enero de 2020 ha tomado estado público la decisión del Ministerio de Transporte de la Nación para contener el aumento del transporte urbano de pasajeros y que el mismo no se traslade a los usuarios”, y que previo a ello, “el Concejo Deliberante de Viedma dictó el 8 de enero del presente año la Ordenanza N.º 8381 para actualizar la tarifa del servicio del transporte urbano de pasajeros en virtud del incremento de costos que presentó la empresa concesionaria para poder continuar con la prestación del servicio, ello conforme al esquema de actualización estipulado en el correspondiente contrato de concesión”.

En la norma, se advierte que “según Información suministrada desde la Secretaría de Transporte de la Provincia de Río Negro, sería condición para acceder al subsidio dispuesto en el orden nacional el congelamiento de las tarifas conforme valores vigentes al 1 de enero del corriente año”, y “como a la fecha no se ha formalizado aún el respectivo convenio entre la Nación y la Provincia de Río Negro para la aplicación del subsidio en el ámbito provincial, a fin de posibilitar el cumplimiento de las condiciones previstas para acceder al mismo se estima necesario suspender la aplicación de las tarifas fijadas por la Ordenanza 8331”.

Finalmente, en los considerandos se indica que “en caso de no efectivizarse el subsidio al transporte público de pasajeros, el Poder Ejecutivo Municipal determinará el levantamiento de la suspensión dispuesta en el presente” decreto.

El decreto, acompañado por la firma de todos los secretarios del gabinete municipal y de sólo tres artículos, establece:

ARTICULO 1º: Suspender la vigencia de la Ordenanza N.º 8381 conforme visto y considerando del presente.

ARTICULO 2°: El Poder Ejecutivo dispondrá el levantamiento de la suspensión estipulada en el artículo precedente en caso de corresponder.

ARTICULO 3º: Remitir el presente al Concejo Deliberante de Viedma en los términos del artículo 83 inciso 22 de la Carta Orgánica Municipal.