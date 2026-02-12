Para UPCN el Gobierno en Rio Negro «es un claro ejemplo de la corrupción y el clientelismo»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El gremio de UPCN dice en un duro comunicado que «el gobierno de la Provincia de Río Negro ha demostrado una vez más su desprecio por los trabajadores y su falta de compromiso con la justicia social. En 8 años, el gobernador Alberto Weretilneck solo se dignó a recibirnos una vez, mientras que su gobierno sigue arreglando con un gremio minoritario, ignorando la voz y los derechos de la mayoría de los trabajadores».

Para UPCN, «esta actitud es un insulto a la inteligencia y la dignidad de los trabajadores, que día a día luchan por un trabajo decente y un sueldo justo. Es un claro ejemplo de la corrupción y el clientelismo que impera en la gestión gubernamental».

«Exigimos al gobierno que deje de lado sus intereses políticos y se siente a negociar con la organización sindical que representa a la mayoría de los trabajadores. Exigimos trabajo decente, sueldos dignos y respeto por nuestros derechos».