Para UPCN el Gobierno en Rio Negro «es un claro ejemplo de la corrupción y el clientelismo»
El gremio de UPCN dice en un duro comunicado que «el gobierno de la Provincia de Río Negro ha demostrado una vez más su desprecio por los trabajadores y su falta de compromiso con la justicia social. En 8 años, el gobernador Alberto Weretilneck solo se dignó a recibirnos una vez, mientras que su gobierno sigue arreglando con un gremio minoritario, ignorando la voz y los derechos de la mayoría de los trabajadores».
Para UPCN, «esta actitud es un insulto a la inteligencia y la dignidad de los trabajadores, que día a día luchan por un trabajo decente y un sueldo justo. Es un claro ejemplo de la corrupción y el clientelismo que impera en la gestión gubernamental».
«Exigimos al gobierno que deje de lado sus intereses políticos y se siente a negociar con la organización sindical que representa a la mayoría de los trabajadores. Exigimos trabajo decente, sueldos dignos y respeto por nuestros derechos».
