«Para que cierre el discurso electoral», ATE acusa a la Función Pública de promover falsas denuncias contra porteros

Luego de que la Secretaría de la Función Pública promoviera denuncias falsas contra porteros de escuela, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierte que esa oficina pretende convertir a los trabajadores en culpables directos para que cierre el discurso electoral y que en realidad es la inversión ausente la causa del deterioro de la educación pública.

“Toda la comunidad sabe que los porteros son los primeros en llegar y los últimos en irse de las escuelas, y ahora la secretaria de la Función Pública pretende hacer de ellos los únicos culpables en base al discurso que los funcionarios creen necesario para la campaña electoral”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

ATE calificó de “inmoral” el hostigamiento a los trabajadores de la Educación, a quienes el Gobierno pretende ensuciar mientras hay escuelas en condiciones deplorables, trabajadores con contratos precarios y relaciones laborales por Horas Cátedra realizando tareas del personal de planta permanente.

Además el sindicato volvió a denunciar un grosero retraso sin justificativos de las recategorizaciones dejando a muchos trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza, dejando a quienes tienen más de 35 años de trayectoria con jubilaciones de miseria.

ATE advirtió que desde hace meses el Ministerio de Educación no da respuesta a las problemáticas planteadas en reuniones anteriores, mientras éstos se agravan. Por eso, no descartó la definición de nuevas protestas.