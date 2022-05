“Para los trabajadores de la Salud Pública la discusión salarial no está cerrada”

El Comunicado de los trabajadores de la Salud expresaron.

“Sra. GOBERNADORA ARABELA CARRERAS, Ante sus recientes declaraciones, respondemos que:

Su irreverencia, soberbia y la falta de sensibilidad por la vida de los rionegrinos, no nos sorprende,

como así tampoco su violencia y discriminación hacia el sector de trabajadores más golpeado por la

pandemia, donde enfermaron más de 2000 y perdimos 22 ellos. En ese momento en que más la

necesitamos de nuestro lado como jefa del estado provincial, nos dio la espalda, nos uso con fines

partidarios, se burló públicamente de nuestro justo reclamo, humillándonos con su silencio o sus

declaraciones de no sentarnos al diálogo “con la excusa de la legalidad gremial”, frase trillada que

no la libera, de su irresponsabilidad, ante la crisis sanitaria que vivimos.

Sra. Gobernadora para que entienda la diferencia, le informamos que; No trabajamos con

cemento o madera, trabajamos con PERSONAS, que hoy no tienen médicos, especialistas,

camilleros, agentes sanitarios, enfermeros, mucamas, personal de mantenimiento, de cocina,

administrativos entre muchos otros.

PERSONAS, que padecen la falta camas en internación, de terapias pediátricas, ambulancias,

quirófanos adecuados que garanticen cirugías optimas, servicios de kinesiología hospitalario,

laboratorios con equipos viejos, sin camas en pediatrías y maternidades, neonatologías con escasas

unidades, sumado a la falta de medicación genérica u oncológica para la población más

desfavorecida, tomógrafos, resonadores sin reparar y más mucho más…

SRA GOBERNADORA SEPA: QUE NUESTROS RECLAMOS SE ESTABLECEN CON LA LEY, EN

CONCORDANDIA AL DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD PÚBLICA. Que los hospitales funcionan con

personal idóneo y no sobran, todo lo contrario, faltan, SE VAN, no regresan y usted es la única

responsable, que profesionales especializados renuncien y se vallan de los hospitales rionegrinos

por ser miserablemente pagos, usted, es la máxima responsable del vaciamiento del sistema

sanitario provincial y de las vidas que no podemos salvar.

POR ÚLTIMO; ESPERAMOS RESPUESTAS CONCRETAS Y FAVORABLES EL DIA 26/05 QUE SE

AJUSTEN AL PLIEGO SOLICITADO Y QUE LA ILEGALIDAD DE PAGAR SALARIOS EN NEGRO SEA

COSA DEL PASADO Y QUIENES SE MENCIONENEN EN NOMBRE DE LA LEGALIDAD LO HAGAN

DESDE EL EJEMPLO REAL Y NO DESDE DISCURSIVO.

RECHAZANDO EL 32% MENTIROSO E INSUFICIENTE;

➢ Solicitamos una propuesta salarial que iguale o supere el 64%.

➢ Salarios mínimos igual a la canasta básica 144.000 pesos.

➢ Urgente tratamiento de ley de insalubridad y baja de la edad jubilatoria.

➢ Reconocimiento de ASSPUR-FESPROSA como representante del sector, con

capacidad de negociación.

➢ Mayor presupuesto para garantizar la salud de la comunidad.