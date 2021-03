Para el UnTER el paro docente tuvo una adhesión del 98

Schieroni señaló que “convocaron a una Paritaria cuando estábamos a 48 horas de inicio del ciclo lectivo, surgió por el requerimiento que ejercimos desde la Conducción Central, nos convocaron en medio de un Plenario, las 18 seccionales llevaron a ese plenario un no inicio, tuvimos el gesto de pasar a un cuarto intermdio, queríamos una propuesta salarial, no un conflicto.

La única responsabilidad en este conflicto la tiene el Ministerio de Educación por haber llegado tarde con una propuesta que no responde a los requerimientos de la gremial. Saben que debe ser acorde al proceso inflacionario. No somos las trabajadores, ni los trabajadores quienes vamos a pagar las crisis, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial.

Es una provocación desde el Ministro de Gobierno decir que nos van a descontar los días de paro, es una política para amedrentar, para quebrar el paro, para quebrarnos a trabajadores y trabajadores, estamos ejerciendo un legítimo derecho al paro porque así lo establece la Constitución y decirles también que si no convocan a paritaria estan instando a la confrontación con el sindicato. Les decimos que queremos sentarnos en paritaria, que es el ámbito donde discutir salario. Esperamos para resolver este conflicto y para que no tenga el gobierno provincial a las y los estudiantes como rehenes de esta situación, nosotros y nosotras estamos dispuestos/as a ir al aula, a trabajar, a iniciar el ciclo lectivo, pero queremos una propuesta salarial para las trabajadoras y trabajadores, nos merecemos una propuesta acorde a la inflación, no somos nosotros quienes vamos a pagar esta crisis”.