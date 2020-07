“Para el Ministerio de Salud hay ciudadanos de primera y de segunda en los controles COVID-19”

Hay muchas irregularidades que ponen en riesgo a la población porque no se sigue un estricto cumplimiento de lo que está normado para protegerla. Personas que provienen de otras ciudades ‘con virus’ circulante no cumplen de ninguna manera el protocolo de entrada a las zonas ‘sin virus’ circulante que, como medida inicial y obligatoria prevé un aislamiento preventivo de 14 días. Llama la atención que las autoridades sanitarias no tomen cartas en el asunto, haciendo ‘como que no ve’ la circulación de funcionarios, sindicalistas y personas que acompañan (choferes, agentes, etc). Actualmente, tenemos un funcionario que dio positivo en COVID-19 y a integrantes del gremio Ate que circularon durante 5 días por la ciudad capital de Río Negro sin que nadie tome medidas al respecto, con todo el descalabro que implicaría para la propia Administración Pública que el virus comience a circular en los centros administrativos de Viedma.

Parece que el gobierno, más puntualmente las autoridades sanitarias, no toman en cuenta el esfuerzo que están haciendo los agentes de Salud para evitar la propagación del virus. Por otro lado, si bien se escucharon argumentos del tipo ‘tenemos que trabajar, por eso viajamos a las localidades’, consideramos que, de todas maneras, quienes viajan deben cumplir con los protocolos establecidos para evitar que se siga propagando esta pandemia.

Parece obvio plantearlo pero, el gobierno debería saber que la política partidaria o sindical no debe estar nunca por encima de la exposición al riesgo de toda la población. Es inadmisible la mirada para otro lado del Ministerio de Salud ante estos temas. Los trabajadores y trabajadores le pedimos a sus autoridades que reaccionen y tomen medidas ya que, de seguir con esta modalidad de control parcial y selectivo, en poco tiempo las ciudades con ‘distanciamiento’ deberemos entrar en ‘aislamiento’ y esto no es solo una consecuencia sobre las formas de vida, sino que trae a la población el peligro de contagio y al sistema de salud un no tan lejano desborde.

Por otro lado, hay un gran número de agentes de Salud que todavía no cobraron siquiera la primer cuota del incentivo nacional y la provincia no brinda a día de hoy una solución a esta situación, no interviene en la gestión para regularizar el cobro más que justo, aunque hayan publicitado lo contrario con bombos y platilllos junto a otro gremio.