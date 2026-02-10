Para el gobierno con la nueva propuesta presentada en paritarias los docentes contarán con mayor previsibilidad

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck mantuvo un encuentro de trabajo con la Ministra de Educación, Patricia Campos, y parte de su equipo, donde se analizó la situación salarial del sector docente. Se destacó que, a partir de la nueva propuesta presentada en paritarias, el personal podrá contar con mayor previsibilidad en sus ingresos, ya que se establece una actualización automática por IPC hasta abril.

Durante el encuentro se aclaró que este esquema salarial, con actualizaciones automáticas según el índice de precios, se aplicará únicamente si el gremio docente UNTER acepta la propuesta. En caso contrario, esta metodología no se pondrá en marcha.

En ese contexto, también se dejó en claro que el cierre de cargos en el Nivel Inicial no implica el cierre de jardines. En Río Negro, ningún niño o niña de 4 y 5 años se quedará sin su lugar en la escuela: el acceso a la educación inicial está garantizado en toda la provincia.

Además, se remarcó que no habrá aulas superpobladas, ya que se sostendrán límites de entre 15 y 20 estudiantes por sala, cuidando la calidad educativa y el acompañamiento pedagógico.

En un contexto donde nacen menos niños y niñas, lo que produce una reducción en la matricula, la Provincia elige planificar con responsabilidad, sin perder de vista lo esencial: el derecho a la educación.

Para avanzar en este ordenamiento, el Ministerio de Educación puso en marcha el Documento Orgánico Marco de la Educación Inicial (DOMEI), una herramienta que permite organizar mejor las salas, los equipos docentes y las propuestas educativas, adaptándolas a la realidad de cada comunidad y de cada localidad.

En términos simples, el DOMEI ayuda a que los jardines funcionen mejor: con espacios más ordenados, mejores condiciones para enseñar y aprender, y mayor capacidad de respuesta frente a los cambios demográficos y territoriales.

Gracias a su implementación, más de 200 cargos docentes fueron refuncionalizados para que continúen cumpliendo un rol educativo, se fortalecieron propuestas como las salas multiedad y se optimizó la organización de los jardines sin afectar el derecho de las familias al acceso a la educación inicial.

Durante el encuentro, participaron la Secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales del Consejo Provincial de Educación, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; y la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.