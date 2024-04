Para colaborar la Cooperadora del Hospital Zatti abrió una opción a través de un código QR

Además de resolver necesidades puntuales de las personas usuarias de los servicios hospitalarios (ropa, calzado, elementos de higiene personal, etc.), la comisión cooperadora colabora en la provisión de equipos hospitalarios (sillones odontológicos, instalación del sistema de oxígeno medicinal para la sala de internación -antes lo tenía solo la UTI-, carros de paro cardiorespiratorio, computadoras, equipamiento quirúrgico y médico, containers para depósito, etc.); insumos (medicamentos, insumos para el laboratorio, telas para confección de ambos de quirófano y sábanas, frazadas, etc.) y reparación integral de equipos.

En tiempos de la Pandemia por COVID, sobre todo en el 2020, esta cooperadora tuvo un rol esencial en la provisión de equipamiento para la atención masiva de personas.

La Cooperadora del Hospital Zatti es una organización no gubernamental surgida hace 66 años ante la necesidad de establecer una instancia de apoyo y ayuda externa al hospital público de Viedma. Está conformada por una comisión integrada por: presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y cuatro vocales, todas mujeres, la mayoría de ellas docentes jubiladas. Desde 1998, está conformada como una institución orgánica (con personería jurídica y el pago de impuestos) con registro de socios y asamblea anual ordinaria para informar y también analizar la memoria y el balance.

Desde la comisión destacan la enorme solidaridad de la comunidad viedmense que, a partir de su aporte como socios, compra de rifas o donaciones, sostienen este gran trabajo solidario para toda la comunidad del Área Programa Viedma que es usuaria de los servicios que brinda el Hospital Zatti.

La colaboración a través de QR se puede realizar desde la aplicación de Mercado Pago o desde la de una cuenta bancaria donde se puede leer el código QR. En cuanto a los montos, son de libre elección, ”todas las colaboraciones son válidas, porque nos ayudan a mejorar los servicios del hospital”, nos dicen desde la cooperadora.