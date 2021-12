Para ATE el sorpresivo aumento de tarifas condiciona las paritarias

Luego del sorpresivo anuncio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) habilitando a la empresa distribuidora de energía Edersa a incrementar las tarifas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación y advirtió que la reunión paritaria del 16 de diciembre deberá contemplar este y otros aumentos.

Horas atrás, el EPRE autorizó aumentos de entre el 21% y el 23% para los hogares con menos consumo y de hasta el 33% para los pequeños comercios en toda la provincia, excepto Rio Colorado y Bariloche.

“Es inexplicable un aumento de esta magnitud. No sólo porque no estaba previsto sino porque es injustificado en la medida que las empresas no presenten balances transparentes sobre el costo de producción y transporte de la engería”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Sin duda, es un elemento que condicionará la negociación, porque no sólo se registra este aumento, sino otros tal vez de menor escala pero que impactan de lleno en los bolsillos de los sectores populares, como los alimentos”.

Cabe destacar, que ATE logró anticipar de febrero a diciembre la revisión del 43% de aumento salarial establecido en 2021. Para el sindicato, en esta instancia la partes deberán garantizar un reajuste para blindar el poder adquisitivo de los agentes públicos.