Para ATE conocida la inflación de julio debe haber una nueva paritaria salarial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno de la Provincia la convocatoria a la Mesa de la Función Pública para determinar la actualización salarial de septiembre. El sindicato se expresó luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.

El sindicato destacó que la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre, por lo que demandó una convocatoria al debate paritario para los próximos días.

“Necesitamos que se convoque al ámbito de negociación que otorgue a la mayoría de los estatales previsibilidad sobre sus ingresos, teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos, bebidas y otros productos en las góndolas luego de la subida del dólar”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

Durante el último encuentro, ATE acordó el pago en julio de sumas fijas de carácter permanente de $30.000, $35.000 y $40.000 según categoría y agrupamiento y en agosto de $20.000, $25.000 y $30.000.