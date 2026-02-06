PAMI tiene un atraso con las clínicas y sanatorios y puede haber un corte de prestaciones para los afiliados

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El conjunto de clínicas y sanatorios de las Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa consideramos necesario y responsable alertar a la población, y en particular a los … afiliados de Pami de esta Región, sobre la situación de incertidumbre, respecto de la viabilidad para la continuidad de los servicios médicos.

Esto ocurre por una serie de factores que se han dado en este último tiempo, y que afectaron, de manera importante, la sostenibilidad del sistema.

Uno de ellos es el atraso en los pagos. Desde el mes de noviembre, Pami atrasó un mes los pagos de prestaciones ambulatorias. Es fácil inferir que, si en el transcurso de tres meses, sólo se abonaron dos, y sin expectativas a que esta situación se resuelva en el corto plazo, el impacto financiero es muy difícil de paliar.

Pero la situación se agravó, al no cumplir, la Obra Social, con el pago de las prestaciones de internación, en el mes de enero.

En el conjunto de unas 30 instituciones, clínicas y sanatorios prestadores de Pami en estas Provincias, los ingresos provenientes de Pami por la atención médica a sus afiliados, representa el 40% de su recaudación mensual. Con varios centros médicos por encima de dicho porcentaje.

Por lo que, cualquier atraso, en un ingreso de semejante magnitud, es imposible de administrar financieramente. Ello provocó serias dificultades para afrontar el pago de los salarios del personal de los establecimientos médicos.

En este contexto, no estamos en condiciones de garantizar la continuidad de los servicios, si esta situación no se resuelve en forma inmediata, al no contar con los recursos necesarios para sostener nuestra gestión operativa.

En este sentido, hemos informado a Pami, mediante una presentación realizada en el miércoles a las autoridades centrales (adjuntamos copia) que, en el afán de resguardar, en la medida de lo posible, la atención de las urgencias y emergencias, nos veremos en la necesidad de limitar las prestaciones ambulatorias y programadas, a partir del día 10 de febrero.

Al problema de morosidad expuesto se suma una gran depreciación de los precios de los servicios que brindamos. Solo en el año 2025, los aranceles se desvalorizaron en el equivalente a la mitad de la inflación del año. Esto hace que muchas prestaciones no pueden brindarse, ya que los costos, entre ellos insumos, medicamentos y materiales, resultan imposibles de ser absorbidos por los aranceles que abona Pami.

Confiamos en la gestión de las autoridades centrales del Instituto y estamos a disposición para lo que sea pertinente para podes sostener los servicios. Rescatamos y valoramos el diálogo que mantenemos con los funcionarios a cargo, eso nos permitió llegar hasta la fecha sin mayores afectaciones a los servicios. Pero ya no nos resulta posible, si no se resuelven estas cuestiones de fondo