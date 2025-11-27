Pagan una nueva cuota correspondiente a la reparación histórica por zona desfavorable a policías retirados y pensionados

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro efectivizó el pago de una nueva cuota correspondiente a la reparación histórica por zona desfavorable para policías retirados y pensionados, dando continuidad al compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck.

En esta instancia, la Provincia destinó $1.731 millones para el pago del concepto de zona desfavorable, un beneficio que alcanza a 2.466 agentes retirados y pensionados de la Policía de Río Negro.

El Gobierno explicó que éste nuevo desembolso se concretó a través del trabajo de la Unidad de Trámites Previsionales de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que continúa avanzando en el reconocimiento y la regularización de los haberes del personal policial retirado.

De este modo, el Gobierno Provincial reafirma la política de reparación histórica impulsada para el sector y sostiene el acompañamiento a quienes han formado parte de la fuerza.