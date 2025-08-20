Lo Principal

Ortiz y Suárez tuvieron respaldo para integrar el Tribunal de Cuentas de la provincia

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura de Río Negro dio el visto bueno este martes a las designaciones del doctor Julio Fernando Ortiz y el contador Maximiliano Felipe Suárez como nuevos vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Suárez finaliza su período de seis años y el gobernador Alberto Weretilneck propone su renovación y Ortiz es abogado trabaja en la Fiscalía de Estado y fue ocho años fiscal Adjunto, en el gobierno Radical.

Ortíz es propuesto para reemplazar a Dolores Cardell que es la actual Fiscal de Investigaciones Administrativas, desde hace un año.

La propuesta de ambos nombramientos, realizada por el Poder Ejecutivo, tuvo el aval de los bloques Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical y CC ARI- Cambiemos.

Vamos con todos, PRO-Unión Republicana y PJ-Nuevo Encuentro solicitaron 48 horas para dar a conocer su postura, argumentando que dispusieron de poco tiempo para analizar los currículum de ambos profesionales.

El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de la provincia que fiscaliza cómo se utilizan los fondos públicos en el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, empresas estatales, sociedades con participación estatal y beneficiarios de aportes provinciales.

Además previene e investiga presuntas irregularidades, y puede promover juicios de cuentas o de responsabilidad contra funcionarios (aún después de dejar el cargo).







