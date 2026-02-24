Odarda pide informes a nivel nacional por la presencia de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas estratégicas de la provincia de Río Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del Bloque Vamos con Todos, presentó un pedido de informes a nivel nacional ante el Ministerio del Interior, a raíz de la creciente presencia de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas estratégicas de la provincia de Río Negro.

En los últimos días dos aviones provenientes de Emiratos Árabes Unidos arribaron a San Carlos de Bariloche, trasladando contingentes de ciudadanos extranjeros, en un contexto en el que ya se confirmó que la próxima semana llegará a la ciudad el presidente de ese país, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con el propósito de avanzar en la compra de extensas superficies de tierras en la región.

“Estamos frente a una situación que exige máxima transparencia y control del Estado. No se trata de una visita turística ni protocolar, sino de operaciones concretas de adquisición de tierras en zonas sensibles, algunas de ellas alcanzadas por el régimen de seguridad de fronteras”, advirtió Odarda.

La legisladora señaló que estas operaciones se darían en áreas de alto valor estratégico, tanto por su localización geográfica como por su vinculación con infraestructura crítica y recursos naturales, y remarcó que el pedido de informes busca establecer si dichas adquisiciones cuentan con la conformidad previa obligatoria, tal como lo exigen el Decreto Ley 15.385, la Ley de Defensa Nacional y la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

Odarda subrayó además un dato clave: “Las compras de tierras se proyectan en la misma provincia donde está prevista la llegada de los buques que transportarán Gas Natural Licuado (GNL), lo que convierte a Río Negro en una pieza central de la estrategia energética nacional. La coincidencia entre energía, territorio y presencia de capitales extranjeros no puede ser ignorada”.

En ese marco, la legisladora alertó sobre la posible utilización de personas físicas o jurídicas como interpósitas personas, una práctica prohibida por la legislación vigente, que podría constituir simulación ilícita y fraude al Estado argentino. “Si se comprueba que estas operaciones se realizaron eludiendo controles o mediante estructuras opacas, estaríamos ante una grave vulneración de la soberanía y de la seguridad nacional”, afirmó.

Finalmente, Odarda fue categórica: “La Patagonia no es una zona liberada ni un territorio disponible para negociaciones opacas. El Estado nacional tiene la obligación indelegable de controlar quién compra tierras, dónde y con qué fines, especialmente cuando se trata de zonas de frontera y áreas estratégicas para el futuro energético del país. Vamos a exigir todas las explicaciones y no vamos a retroceder”.

Prensa legisladora Magdalena Odarda.

Bloque Vamos con Todos.