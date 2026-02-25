Ocho allanamientos en el barrio Lavalle y 22 de abril de Viedma donde secuestraron dos armas utilizadas en tiroteos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este martes desde las 15 horas se realizaron ocho allanamientos simultáneos en los barrios Lavalle y 22 de Abril de Viedma, en el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de armas de fuego.

Como resultado, tres de los allanamientos arrojaron resultados positivos, procediéndose al secuestro de dos armas de fuego, una calibre 32 y otra calibre 9 milímetros, ambas con sus respectivas municiones. Además, se incautó un cargador de 9 milímetros y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron coordinados por el jefe regional de la Primera, Comisario Inspector Darío Osman, y el segundo jefe, Comisario Inspector Daniel Avendaño, quienes estuvieron presentes en las diligencias.

También participaron el grupo especial COER, la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, todas las comisarías de la ciudad y la unidad del Cóndor, junto a los jefes de las distintas unidades que acompañaron al personal policial.

En total trabajaron alrededor de 40 efectivos policiales, quienes realizaron las tareas en forma coordinada y simultánea en distintos puntos de la ciudad, permitiendo avanzar en la investigación en curso.