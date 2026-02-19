Ocasionó disturbios y cuando fue interceptado por la policía los agredió, fue detenido y tenía además un pedido de captura

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 04:30, personal de la Comisaría 1° de Viedma intervino ante un disturbio registrado en calle Alberdi al 800.



Al arribar al lugar, los efectivos mantuvieron entrevista con el propietario del inmueble, quien manifestó haber mantenido un altercado con un hombre que habría provocado daños en una puerta de la vivienda y se negaba a retirarse del lugar.

Al solicitarle que se retire, el sujeto desobedeció las indicaciones del personal policial y adoptó una actitud agresiva, intentando darse a la fuga. Fue interceptado en la intersección de calles Güemes y 7 de Marzo, donde agredió a un efectivo policial, siendo inmediatamente detenido por el delito de resistencia a la autoridad.

Tras su identificación en la Unidad 1° de Viedma, se constató que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por la Fiscalía Nº 6 en el marco de una causa judicial en trámite. El Fiscal de turno dispuso que permanezca detenido, se soliciten sus antecedentes penales y se dé intervención a la Defensa Oficial, iniciándose además actuaciones por la agresión al empleado policial.