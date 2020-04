Nuevas medidas preventivas para la población de San Blas

sanbla

Las medidas son las siguientes:

No se permitirá el ingreso o egreso entre las 20 y las 07 horas.

Quien pernocta fuera de Bahía San Blas no podrá regresar.

Las personas que no tenga turno previo para realizar trámites, solo podrán salir una vez al mes.

Los proveedores que transporten productos perecederos (con cadena de frio) podrán ingresar solo uno al comercio. De la descarga se hará cargo cada comerciante. Los comerciantes tendrán permitido salir a comprar nueva mercadería solo una vez al mes.

Los productos no perecederos se descargarán en el puente y los comerciantes con previa desinfección los trasladarán.