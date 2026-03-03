Nuevamente Scalesi habla de corrupción y autoritarismo en el Gobierno de Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El gremio de UPCN encabezado por su titular Juan Carlos Scalesi dejó varios títulos en un comunicado de prensa emitido luego de una movilización realizada en Viedma este lunes de la Comisión Directiva y los delegados.

«Desde la UPCN Río Negro, iniciamos nuestro plan de lucha con una movilización en la capital provincial, dejando claro que no vamos a aceptar que se siga pisoteando el bolsillo de la familia estatal.

El acatamiento fue contundente. La retención de servicios en las distintas reparticiones públicas se sintió en cada rincón. Caminamos las calles de Viedma junto a nuestra Comisión Directiva, delegados y, lo más importante, junto al trabajador de a pie que decidió decir «basta» y acompañar este reclamo genuino.

Nuestra marcha culminó frente al Ministerio de Hacienda. Fuimos a buscar respuestas, a exigir una audiencia coherente con la realidad inflacionaria que nos asfixia. Sin embargo, nos encontramos con lo de siempre: un Ministro que no da la cara. > «No nos sorprende, pero nos indigna. Estamos frente a un gobierno autoritario que prefiere encerrarse en sus despachos antes que mirar a los ojos a quienes mantienen la provincia en pie.»

Es vergonzoso ver cómo este gobierno elige negociar a espaldas de la mayoría, sentándose únicamente con gremios minoritarios que, por conveniencia o sumisión, aceptan ofertas miserables. Nosotros no somos cómplices de la entrega.

Denunciamos la falta de escucha y la soberbia oficial.

Rechazamos ofertas salariales que nos condenan a la pobreza.

Ratificamos que este es solo el comienzo de un plan de lucha que irá creciendo en intensidad.

¡Sepanlo bien: este Sindicato no va a parar hasta ser escuchado! No vamos a permitir que sigan ajustando con el hambre de los trabajadores mientras la corrupción y el autoritarismo dictan la agenda política».

.