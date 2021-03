Nuevamente Galiano preso por estafa en la ciudad de La Plata

El nombre de Ignacio Galiano se viralizó en julio del año pasado cuando los medios casi no hablaban de otra cosa que no fueran los números de contagios por coronavirus, el ASPO y de cómo sobrevivirlo, después de que el exfuncionario de La Cámpora, Claudio Morgado, lo denunció por estafarlo con un lote de 320.000 cajas de guantes de látex y este abogado le retrucó acusándolo de amenazas y extorsión. La historia tuvo un giro increíble cuando trascendió que el propio Galiano intentó presentarse en la causa como defensor del mismísimo Morgado, aunque no habría sido más que una confusión de términos en escritos que “presentaba por su cuenta”. Como sea, el letrado que patrocinaba a Galiano, Darío Saldaño, terminó renunciando a su defensa y cuatro meses después se convirtió en el principal testigo de la causa por la que ahora está detenido.

Es que una abogada denunció que Galiano se presentó ante un detenido que es cliente de Saldaño diciéndole que éste ya no lo patrocinaba “porque se había ido a España”, lo cual era falso. La maniobra no resultó porque el detenido había estado en contacto con su defensor, pero Galiano habría tenido mejor suerte con la ex mujer de ese hombre, quien ajena a todo esto “le entregó 50 mil pesos”, informaron distintas fuentes consultadas por este diario. Según figura en la causa que instruye el fiscal Martín Almirón, el abogado “llegó a presentar falsos escritos ante el juzgado de Marcela Garmendia pidiendo la excarcelación de ese detenido”.

En las últimas horas Almirón pidió la detención de Galiano, que fue avalada por el juzgado de Garantías 2 y se concretó cuando el acusado se presentó por su cuenta en la sede de la DDI, supo este diario.

Otras causas

No es la primera vez que este abogado tiene problemas con la ley. Oriundo de Viedma, en 2017 estuvo preso acusado de ser el actor intelectual del incendio en el edificio del superior tribunal de justicia de Río Negro. En diciembre del año pasado un tribunal de Viedma lo declaró, por mayoría, culpable del delito de “estafa en concurso ideal con uso de documento público falso”.

Galiano llegó a juicio imputado por el fiscal Guillermo Ortíz de hechos producidos entre agosto de 2013 y julio de 2014 cuando se hizo pasar por funcionario de la provincia de Río Negro y “tener contacto e influencia con la política rionegrina” para engañar al representante de mutuales y cobrarle por la gestión para la obtención de códigos de descuentos”.

“La maniobra incluyó envíos de resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos oficiales”, refleja el diario Río Negro en una de las tantas crónicas que le dedicó a este letrado que en pocos meses “logró sumar mucha clientela en el fuero penal de La Plata”, reconoció -con asombro-una fuente judicial. Además, Galiano está procesado en otra causa por el mismo delito, en La Matanza, se informó oficialmente.

FUENTE. Diario El Día La Plata