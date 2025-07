Así fueron las declaraciones en redes sociales, realizadas por Genoveva Molinari, ex concejal y ex presidente del Comité Rdical de Viedma y

La ex edil de Viedma emitió duras declaraciones en las redes sociales por el presente de algunos integrantes del rdiclimos que hoy están alineados a Junstos Somos Rio Negro, el partido que lidera el actual Gobernador Alberto Weretilneck.

Quiero ser muy clara con todos los afiliados sobre todo con los que nos han acompañado y acompañan.

Nosotros no hemos vendido ningún partido. El partido lo vendieron quienes hoy conducen el Comité Provincial y el Comité Viedma. Lo hicieron a cambio de «puntos» para exministros y amigos que se enriquecieron durante gestiones radicales y que aún hoy siguen viviendo a costa de todos nosotros, los rionegrinos.

¿Recuerdan cómo hicieron con el municipio? Por que yo si recuerdo, los mismos que ahora «critican» la gestión de Castro y dicen que la UCR debe recuperar el municipio, integraron su lista de JSRN, dejando a la UCR sin concejal radical y nos prohibieron usar la Lista 3. ¿Y qué me dicen de cuando se juntaron con el representante del Gobernador para cambiar la fecha de la elección municipal en 2019, solo para que ganara JSRN, a cambio de trabajo para sus amigos y socios?

Muchachos, al partido lo vendieron ustedes y nosotros no estamos en venta, por eso tomamos otro camino.

Yo, por mi parte, me hice cargo de un Comité Viedma después de ganarles una interna, sosteniéndolo con mis ingresos porque no recibi los aportes partidarios. Yo no vendo la UCR. Soy una militante afiliada que sigue firme en el mismo lugar de siempre: opositora a este gobierno provincial que no construye escuelas, que destruye la salud pública, que aniquila a las PYMES y que solo apoya a grandes empresarios amigos. En un tiempo ustedes también estuvieron allí cuando Lorena Matzen denunciaba a W, se acuerdan.

Fueron ustedes quienes llevaron a que la UCR no alcance los 3 puntos en las encuestas actuales. Dejen de mirar lo que hacen los demás, dejen de expulsar radicales y de negociar cargos con nuestro partido. No todos somos como ustedes. No todos nos vendemos y cambiamos nuestro discurso de la noche a la mañana.

Algunos militamos por convicción, porque queremos una provincia y una ciudad mejor. Y en eso voy a seguir trabajando, no se preocupen tanto por lo que hacemos el resto.

Genoveva Molinari afiliada radical.