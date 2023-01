“Juntos Somos Rio Negro nos adelanta la fecha de elecciones primero a los rionegrinos y ahora a los viedmenses… por que ??? Simplemente porque tienen miedo a que los asocien con el Kirchnerismo, y esta muy bien si la gente cree que son lo mismo, porque lo son, porque Alberto Weretilnech es socio de Cristina Fernandez de Kirchner, mantienen una sociedad corrupta, ilegal y de atropello a todos los argentinos” aseguró la concejal de Cambia Rio Negro, Roberta Scavo.

“Una sociedad donde abundan las pruebas de corrupción, malversación de fondos, gente comun sin un empleo real se hace millonaria de un día para el otro, bolsos de dinero sobre el muro de un convento, cajas y bovédas de que nadie explica como se llenan de dinero…y en el medio la gente con la inflación mas alta de los últimos 30 años, con un crecimiento de la pobreza y la indigencia galopante, un deterioro social que crece dia a dia, la falta de educación y de oportunidades, la caída del empleo formal, el avance del narcotráfico y las adicciones, la insegurida cotidiana, todas políticas del kirchnerismo votadas a dos manos por el senador rionegrino Alberto Weretilnech”. Agrego Scavo que “por afirmamos que si empieza con W termina con K”.

Scavo señaló “es mucha la incoherencia. La excusa de ir juntos en las elecciones (provincial y municipal) se cae a pedazos cuando piden el adelantamiento de las fechas y no quieren que se vote una sola vez en el año. Si de verdad quieren ahorrar dinero y no desgastar al pueblo, vamos todas las eleciones juntas: nacionales, provinciales y municipales. No tengan miedo al voto de la gente”.

“ Viedma fue siguiendo a la política y hoy este es el resultado, una ciudad con grandes deficit de gestión y una identidad que se diluye. Es hora de hacernos cargo, de consolidar la Viedma que realmente queremos” finalizó Scavo.