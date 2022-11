La ciudad Judicial de Roca se convirtió este mediodía en el centro de todas las miradas. El periodista Emiliano Gatti, quien es investigado por el delito de distribución de imágenes de abuso sexual infantil, habló en una conferencia de prensa convocada por su abogado.

«No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia y confío en ella. No pertenezco a ninguna red«, expresó Gatti.

La primera aparición pública del imputado generó repercusiones y reacciones. «Con los nenes no», «pedófilo» y fuertes acusaciones se oyeron de las personas que pasaban por los alrededores de la Ciudad Judicial, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa.

Ante una consulta realizada por RÍO NEGRO en la rueda de prensa sobre el porqué de la demora en dar declaraciones, el periodista comentó que evitó salir a hablar antes por «miedo a la reacción de la gente«. Además le solicitó al público «que no mire, no vea y no escuche» las acusaciones que surgieron en su contra.

Sobre el final de la breve charla y con los ojos llorosos, comentó que no cree que esta situación se haya originado por algún tipo de represalia en su contra. “Qué se yo, yo no hago mal a nadie, no creo que tenga que ver con eso”, afirmó.

FUENTE: Diario Rio Negro