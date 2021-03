No son suficientes las pruebas contra Pazos, único detenido por el robo de los 3.500.000 pesos, según su abogado

“Las pruebas recabadas hasta este momento por la fiscalía, para esta defensa, no alcanzan, no tienen el peso suficientes para mantener una acusación, incluso hasta el dinero secuestrado está en discusión, porque se presentó una persona que reclama su pertenencia, y el dinero robado no estaba enumerado”, sostuvo el abogado de Lucas Pazos.

“Otra de las pruebas, que es el GPS de la tobillera, indica que Pazos, anduvo por la zona donde habría estado el auto que utilizaron para robar, hasta el momento no ha rendido el fruto necesario para poder mantener este tipo de acusación” aclaró Salazar.

Por último en cuanto a la moto encontrada en la casa de la novia de Pazos, que se habría utilizado para escapar del robo, el abogado dijo “la moto no corresponde, es otro tipo de moto, tiene otro tipo de cilindrada, tienen el mismo color, pero no es esta la del robo”.

Salazar, buscará que su cliente que tiene muchos antecedentes y condenas por robos similares al ocurrido, en diez días obtenga la libertad.



Vale mencionar que la causa que tiene a su cargo la fiscal, Paula Rodríguez Frandsen, solamente tiene una prueba concreta que es la ubicación de Pazos días antes al robo, en donde habría estado en un taller mecánico, donde estuvo el auto que los delincuentes utilizaron para robar en el mes de febrero 3.500.000 pesos.