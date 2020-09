“No se puede vivir mas con sueldos de miseria y acatando a gremios entreguistas. Necesitamos un 50% de recomposición”

Desde la UPCN, previo a la reunión de estemartes, le enviamos una carta a la gobernadora planteando la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la administración rionegrina que a esta altura merece un “análisis serio dado el deterioro de la propia condición social del trabajador, hoy desvalorizada a extremos”.

Le solicitamos que la reunión sea para discutir salarios, que no sea un circo y que “el gobierno empleador busque alternativas financieras y deje de ajustar su déficit administrativo a costa de la comida y el bienestar de nuestras familias”. Desde la UPCN reclamamos que la recomposición sea en porcentaje, no en bonos ni en sumas no remunerativas y que no sea menor al 50% para todos los agrupamientos y categorías. Según los datos oficiales, la depreciación del salario alcanza, en promedio, el -62%. Así, un trabajador que percibe hoy un haber mensual de $32.000 debería estar recibiendo $52.000. Esta diferencia es exasperante y marca también una ofensa hacia la dignidad personal y colectiva de los trabajadores y trabajadoras, quienes, ni aun teniendo empleo, pueden garantizar la comida mensual de sus hijos sin endeudarse.

Nuestro sindicato propone definir pautas de recuperación del salario que sean inmediatas, no dilatar el cobro a noviembre y o repartido en cuotas y, considerando el inminente vencimiento de los decretos de necesidad y urgencia que congelaban alquileres y servicios y la depreciación del peso con el consecuente impacto sobre el costo de vida, se hace necesario planificar instancias de diálogo periódicas, serias y consensuadas para abordar recomposiciones que condigan con la realidad económica que deben enfrentar los trabajadores y trabajadoras mes a mes.

También expresamos públicamente nuestro acompañamiento a los reclamos salariales de los agentes de Salud, a quienes les toca enfrentar en este contexto de pandemia circunstancias dramáticas. Solicitamos la mejora de las condiciones laborales para enfrentarlas y el merecido reconocimiento salarial a quienes se exponen día a día frente al flagelo del COVID-19.

No más bonos. No más deterioro de nuestros salarios. Los trabajadores necesitamos que el gobierno escuche nuestros problemas, dialogue, ejerza la democracia más allá de los períodos eleccionarios. Los trabajadores y trabajadoras necesitamos un incremento real, no un parche.