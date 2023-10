“No se aguanta dos meses más, este gobierno que está terminando es muy malo”

El secretario general de ATE a nivel nacional -que asumirá en noviembre- Rodolfo Aguiar opinó, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, sobre las declaraciones del senador nacional Alberto Weretilneck y mandatario electo de Río Negro que ayer publicó en sus redes «día no trabajado, día no cobrado» por las medidas de fuerza en los hospitales de la provincia. El dirigente le pidió al futuro gobernador que asuma antes la gestión por la conflictividad. «Esto no se aguanta más», dijo.