«No queremos bonos ni sumas por agente, y exigimos aumentos al básico» le reitera UnTER al Gobierno

En un nuevo retroceso en la negociación paritaria, en lugar de mejorar la última propuesta de aumento salarial, este jueves el Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó como oferta, el pago por única vez de un bono dividido en dos cuotas que abonaría por planilla complementaria a fines de octubre y en noviembre.

Los paritarios de UnTER rechazaron de plano esta propuesta porque no considera en absoluto las exigencias de los trabajadores de la educación, que requerimos aumentos en porcentajes al básico, en sumas remunerativas y bonificables, por cargo y no por agente. No obstante nuestros planteos, el gobierno insiste en el pago de bonos que no sólo atentan contra la calidad de nuestros salarios y achatan la pirámide salarial, sino que al no integrarse al salario también afectan los ingresos de los jubiladrs docentes.

La oferta presentada este jueves por la Ministra de Educación, Patricia Campos, consiste en el pago de un bono no remunerativo y no bonificable, por única vez y por agente, que se abonaría de manera desdoblada el 24 de octubre y el 26 de noviembre.

Los montos propuestos varían entre $100.000, 150.000 y 200.000, según la escala de antigüedad, pagaderos por planilla complementaria en dos bonos iguales de $50.000, $75.000 y $100.000, respectivamente.

El gobierno sigue haciendo oídos sordos al reclamo de los trabajadores, que necesitamos de manera urgente una mejora sustancial de nuestros salarios para poder llegar a fin de mes, con aumentos que contemplen la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos constantemente y para que no haya docentes por debajo de la línea de la pobreza. Reiteramos que no queremos bonos ni sumas por agente, y exigimos aumentos al básico que impacten en el sueldo neto, y que el segundo cargo como los cargos de jornada completa se paguen como establecen las normativas y acuerdos paritarios homologados.

Se convocará a un nuevo Congreso Extraordinario, en fecha que se establecerá en los próximos días, para definir de conjunto sobre la propuesta recibida.