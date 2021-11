“No nos da órdenes ni la Cámpora ni Macri, tenemos el corazón verde”, expresó Agustín Domingo en el cierre en General Roca

Domingo expresó su orgullo por pertenecer a JSRN, movimiento al que describió como un “gran equipo, que empezó con un proyecto de provincia, hoy tiene 20 municipios y sumará los que todavía no están”.

“Para mí también es un gran orgullo enorme pertenecer a este equipo de candidatos, con Mechi (Mercedes Ibero), Lucas Pica, y Marcela Ávila, todos empujamos igual el mismo carro. Entrará Mechi y Juntos será el próximo gobierno de General Roca”, afirmó.

Destacó la figura del senador y ex Gobernador Alberto Weretilneck, fundador y presidente de JSRN, y del diputado Luis Di Giácomo, a los que después del domingo espera sumarse con Iberó en el Congreso.

El acto se hizo en el club Italia Unida repleto, con grupos de toda la provincia identificados con sus pancartas y con bombos, redoblantes y trompetas que le dieron un clima emocional muy fuerte.

Di Giácomo ofició de presentador y fue destacando a las figuras que se intercalaron en las palabras previas a las del candidato, mencionando a los presentes de toda la provincia, y expresando expectativas de recuperar los municipios que aún no cuentan con gobierno de JSRN, en especial el local.

“En General Roca no hay nada nuevo, se van las empresas, no se instalan otras, perdemos jóvenes y trabajadores, no hay futuro. Por eso debe estar Juntos acá, para ponerla de pie y devolverle la dignidad”, expresó.

Luego habló el ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, destacando la “identidad rionegrina” basada en “sus trabajadores y productores”.

Siguió el ministro de Salud Fabián Zgaib, previo instante de silencio y memoria a los muertos por la pandemia y homenaje a los 8.000 trabajadores de la salud de la provincia, por su entrega para cuidar la vida de los rionegrinos y rionegrinas.

El vicegobernador Alejandro Palmieri recordó que el gobierno de diez JSRN en la provincia, creciendo con municipios y comisiones de fomento, “cambió la historia de Río Negro, antes desintegrada y peleada, le dio un destino cierto. Juntos llegó para quedarse y seguir desarrollando la Provincia”.

Destacó la figura de Domingo por su gestión en Economía y la creación del Plan Castello, y su conocimiento “de lo que hay que hacer”.