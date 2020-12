Los Trabajadores de la Educación “hemos tenido el privilegio de garantizar el derecho social a la educación, de poner nuestros recursos tecnológicos y económicos para sostener el vínculo con nuestras estudiantes, de invadir nuestra intimidad familiar llevando la escuela a nuestros hogares, de ir a la casa de nuestras estudiantes cuando no se conectaban, de buscar distintas estrategias para fortalecer el vínculo pedagógico, de acompañar en la distribución de módulos alimentarios, incluso de trabajar más horas diarias para acompañar la trayectoria de nuestras estudiantes.

Definitivamente hemos tenido el privilegio de estar ahí donde cada estudiante y su familia nos necesitaron. Por eso lamentamos que la máxima autoridad provincial no valore el compromiso puesto de manifiesto durante el ciclo lectivo 2020, que desconozca que no hemos estado en las aulas porque así lo estipuló un Decreto Nacional; y lo que es peor, intente tergiversar la realidad imponiendo un discurso de supuestos privilegios ante la sociedad para no hacernos la propuesta salarial que nos merecemos los trabajadores de la educación.

Hemos estado a la altura de las circunstancias durante cada día de esta pandemia, no necesitamos el reconocimiento de ningún funcionario, ya tenemos el de las comunidades educativas; es por todos estos “privilegios”, Sra. Gobernadora, que nos sentimos tan orgullosos de ser trabajadores de la educación”.