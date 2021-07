“No me ofrecieron la candidatura, pero estoy para lo que necesite el partido”

Iberó aseguró que no tiene ninguna propuesta desde el partido para ser candidata, pero sabe que tiene buena imagen entre los posibles candidatos que se mencionan desde el partido.

La médica, tiene muy buena relación con todos los integrantes del partido que gobierna la provincia, y es una mujer que destaca permanentemente el trabajo que lleva adelante la Gobernador Arabela Carreras.

Además es la cara y vos de las conferencia de prensa semanales de los casos de Covid-19 en Rio Negro y también expresó, “el senador no me llamó” haciendo alusión al ex gobernador de Rio Negro y el actual presidente de Juntos Somos Rio Negro Alberto Weretilneck, para ser candidata, y si me llaman yo estoy para lo que necesiten en el partido que integro.