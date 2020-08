“No le hicimos nada a Facundo, estoy tranquila”, dijo una policía de Villarino

“Entiendo el dolor de su madre, pero no entiendo por qué se ensañó con nosotros si no le hicimos nada”, explicó Xiomara Flores.

“Quiero que aparezca Facundo. Quiero que la verdad salga a la luz de que no le hicimos absolutamente nada”. Esa es una de las principales frases que se destaca en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook la policía Xiomara Flores, una de las apuntadas por la querella por la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

“Ya sé que no debo dar explicaciones porque la gente que me conoce sabe qué tipo de persona soy. Me criaron humildemente, amo mi profesión y siempre elegí el bien. Yo más que nadie quiero que aparezca Facundo. Para que dejen de difamarme de tal manera, para que dejen de ensuciar mi nombre y apellido , para que dejen de hablar de mi vida privada, porque hablaron de mi hijo y me ensuciaron por todos lados. Me difamaron a nivel provincial y nacional. Dejen de acusar sin pruebas, o ¿acaso solo me juzgan y acusan porque soy policía?, ¿acaso no se dan cuenta el daño que nos están haciendo?”, escribió Xiomara.

“Dios todo lo ve, confío en que Facundo va a aparecer no pierdo las esperanzas. Por sobre todas las cosas porque soy mamá y entiendo el dolor de la madre y por lo que debe estar pasando , pero no entiendo por qué se ensañó con nosotros si no le hicimos nada”, agregó

“El que nada esconde, nada teme. Estoy re tranquila de que no le hicimos nada a Facundo ,pero las cosas que se dicen, sí nos lastiman y nos afectan. No tenemos corazón de piedra y todas las noches antes de irme a dormir le pido a Dios que por favor aparezca sano”, completó.

FUENTE:www.labrujula24.com