No hay rastros de Cristian Procoppo, los buscan en Viedma y localidades cercanas

En Viedma y localidades cercanas sigue la búsqueda de Cristian Leonardo Procoppo iniciada al momento de realizada la denuncia en la Comisaría 34 del barrio 20 de junio. La Fiscalía dirige la investigación llevada adelante por la Policía de Río Negro destinada a dar con su paradero.

En la presentación policial su pareja informó que lo había visto por última vez en la madrugada del domingo en el boliche Zeus. Cristian es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1.90, es de tez blanca y tiene pelo corto rubio con rulos y ojos color celeste. No posee tatuajes ni tiene cicatrices a simple vista, no usa aros. Al momento de ser visto por última vez vestía zapatillas negra, jean color azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda, lo que implicó la intervención de todas las divisiones policiales disponibles en la zona: personal de calle, brigada de investigaciones, puestos camineros, unidades de San Javier, El Cóndor y de la ciudad de Carmen de Patagones. Además se extendió la búsqueda a la Policía Federal y a la Prefectura Naval.

Las tareas desplegadas incluyeron relevamientos en terminales de ómnibus, hospitales, sanatorios y salas de salud públicas, así como el trabajo con canes adiestrados. En la jornada del lunes, personal policial ingresó a dos viviendas señaladas por allegados sin necesidad de orden de allanamiento, dado que sus ocupantes autorizaron voluntariamente el ingreso. Allí trabajaron también los perros cotejando correspondencia de olor sin obtener resultados de interés.

También se realiza el análisis de registros fílmicos con el objeto de reconstruir los posibles recorridos de la persona buscada; se analiza líneas telefónicas e impactos de celulares y se ofició a bancos y empresas de billeteras virtuales para poder corroborar si existieron movimientos monetarios.