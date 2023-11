“No hay precios de mercado y hay dificultad de importación de algunos medicamentos, la situación es muy compleja”

La realidad de los hospitales rionegrinos es similar a la que viven los sistemas de salud de todo el país, donde en muchos casos se ha cortado el crédito tanto para las instituciones como para las droguerías.

“Las dificultades se presentan no sólo en lo que es medicamentos, sino también con los descartables, equipamientos y repuestos de equipamientos”, expresó en tal sentido el director del hospital de Bariloche, Leonardo Gil. Explicó al respecto que “toda la medicina está prácticamente dolarizada, lo que genera incrementos realmente exorbitantes y difíciles de seguir”, dijo.

El funcionario precisó que el área más complicada es la de quirófanos, debido al costo de las prótesis y en particular por los aumentos en los hilos de sutura y equipamiento específico.

“También en Farmacia, porque todos los fármacos tuvieron mucho incremento”, añadió. En este contexto, si bien están garantizadas las provisiones de Internación, mientras la atención ambulatoria presenta muchas más dificultades. “Constantemente estamos trabajando en los hospitales con el Ministerio de Salud, pero la cadena de provisiones hacia arriba nos excede a todos”, señaló.

Explicó que logran la autorización de “pagos anticipados o de incrementos en los montos para pagar, incluso precios muy altos, con descartables que aumentaron entre 500 y 1.000%”, pero indicó que “aún cuando las droguerías dicen que tienen stock no entregan la mercadería y mandan en cambio notas de crédito, porque no les entra a ellos tampoco. Se ha cortado el crédito tanto para las instituciones y para las droguerías también. Entonces las compras son contado en efectivo o anticipado, que son procesos administrativos que el hospital no puede hacer”.

Señaló que además “no hay precios de mercado y hay dificultad de importación de algunos medicamentos”, y definió a la situación como “muy compleja”.

“Estamos todos los días tratando de comprar y caemos en estas situaciones”, dijo, agregando que la situación de las elecciones también impacta en las cadenas de provisiones.

Consideró que Salud Pública “tiene una repercusión especial, porque no puede cerrar o dejar de atender. Siempre hay que dar prestaciones, respuestas, atender a la gente que tiene problemas, y eso es lo que hacemos todos los días aún en este contexto”.