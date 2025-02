«No hay austeridad y Transparencia en la Fiestas del Río y del Mar y del Acampante»

«Al realizar nuestro bloque legislativo el pedido de informes al intendente Marcos Castro, revisamos los boletines oficiales y buscamos los Decretos correspondientes (no todos estaban publicados) . Además en el Boletín Oficial no hay detalles recursos privados y/o del estado provincial para los dos eventos . No se especifica que gastos corresponde a cada fiesta. Aunque no sabemos con certeza cuánto se gastó separadamente para cada una de ellas podemos estimar que los gastos más importantes corresponden a la Fiesta del Río, debido a los conjuntos musicales contratados y a la magnitud del evento.

Además, hay otros costos que no están incluidos en los Decretos, lo que hace que los gastos totales se incrementen, pero no figuran en el boletín oficial.

Por todo esto, entendemos que en las circunstancias actuales los eventos se deben realizar con la mayor austeridad posible, detallando todos los gastos y fuentes de financiación.

Porque por un lado el Municipio tomaría deuda por 1.000 millones para comprar maquinaria y por otro se gasta bastante más de 600 millones en fiestas.

Detalle de gastos según publicaciones en Boletín Oficial:

Decreto 1452 – Viandas: $20.075.000

Decreto 1453 – Carpas: $12.135.000

Decreto 1443 – Seguridad: $10.504.000

Decreto 1430 – Gráfica: $21.955.000

Decreto 1428 – Generadores para la fiesta: $17.450.000

Decreto 01 – Sonido, pantallas, luces, etc.: $124.460.000

Decreto 1431 – Módulos de oficina y baños químicos: $17.500.000

Decreto 13 – Producción general de fiestas: $102.869.071

Decreto 54 – Adjudicación de la fiesta: $90.000.000

Decreto 70 – Adjudicación de la fiesta: $97.970.543

Decreto 124 – Valentino Merlo: $ 66.643.442

Decreto 120 – La Tyla M: ($ 53.967.754)

Total : $ 557.562.061

El conjunto Las Pelotas ( Si bien su costo no está en el Boletín Oficial) rondaría los $ 60.000.000, por lo que dá un total de más de $ 617.000.000