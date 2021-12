No habrá testeos de Covid este 25 y el sábado 1º de enero en el hospital Zatti

El viernes 24 y el viernes 31 de diciembre los hisopados para confirmar o descartar COVID se hacen de 9:00 a 12:00. El sábado 25 y el sábado 1º de enero no se realizan hisopados.

Luego de las fiestas se retoma el horario habitual de hisopados: de lunes a sábados de 8:00 a 14:00.

Actualmente se hacen en el hospital, en el espacio ubicado en el playón de calle Rivadavia esquina Alberdi

Las personas que tienen síntomas un sábado a la noche o domingo, deberían quedarse aisladas hasta el lunes, día en que pueden hacerse el hisopado para descartar o confirmar COVID.

La pandemia no finalizó y los casos siguen en aumento en nuestra ciudad, por lo que sugerimos seguir con las medidas de cuidado: usar barbijo, ventilar ambientes, no compartir mate, vasos, etc y mantener la distancia entre personas.