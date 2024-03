No habrá paro de UnTER que declaró insuficiencia la propuesta salarial y reclama paritaria urgente

Entre las definiciones acordadas, se destaca la exigencia de que las sumas no remunerativas que se incorporarán al salario no se paguen por agente, sino con criterio FONID, de manera que impacten diferente no sólo en los salarios de los trabajadores que realizan doble turno sino también en aquellos cargos que superan en puntos el cargo testigo.

Tras una extensa jornada de debate y análisis de la situación provincial y nacional, y luego de que cada seccional hubiera desarrollado sus mandatos, pasadas la dos de la mañana de este viernes 22 el Congreso resolvió también incluir la exigencia de que cualquier suma extraordinaria que el gobierno decida pagar como paliativo al resto de los estatales de Río Negro, se abone a la totalidad de los trabajadores de la educación.

Asimismo, se definió demandar precisiones respecto al esquema de pase a remunerativo del monto pendiente de blanquear sobre el aumento de septiembre y octubre de 2023. En la última paritaria, el Ministerio propuso incorporar al sueldo básico $20.000 de aquella suma no remunerativa, y restan $70.000 que deben ser pasados a remunerativos antes de finalizar el primer semestre, tal como se comprometió en paritarias de noviembre del año pasado y ratificado en el acta paritaria del 16 y 17 de enero de 2024.

La moción dejó establecido que en caso de no recibirse la convocatoria a Paritaria antes de fin de mes, se citará a un Congreso Extraordinario para definir la continuidad del plan de lucha.

El pliego aprobado también incluyó el requerimiento de avanzar en el trabajo de modificación del Decreto 530 sobre movilidad, a fin de garantizar condiciones laborales justas y equitativas para todos los docentes; revisar y actualizar el concepto de dedicación exclusiva y trabajar sobre un proyecto de boleto educativo para los trabajadores de la educación.