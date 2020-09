“No está confirmado el ADN”, dijo la madre de Facundo

“Hasta el día miércoles no está el adn, me lo confirmó la jueza Marrón recién, no se de donde sacaron esa noticia, así mismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar”, expresó Cristina Castro, luego que la noticia se difundiera en todos los medios del país.

“No se ha confirmado el ADN” dijo Cristina Castro, la mamá Facundo, en un contacto telefónico con el canal de noticias C5N.

También en las redes sociales, y en el perfil de Facebook de Cistina, se publicó un comunicado oficial del juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca, donde se informa que la justicia, aún no tiene ninguna información sobre la pericia genética de los restos óseos hallados.