No deben realizar ningún trámite los contribuyentes para acceder a los beneficios impositivos

Quienes desarrollen algunas de las 55 actividades comerciales y de servicio dispuestas en el Anexo del DNL 2/21 acceden a diferentes beneficios impositivos de forma automática.

Las medidas se aplicaron a unos 60.578 objetos, representando un total de $ 234.700.169,28 destinados a las actividades más afectadas por la situación de pandemia.

Durante 4 meses del año, junio a septiembre, 14.000 personas inscriptas en Ingresos Brutos de Río Negro y que realicen alguna de las actividades comerciales y de servicios listadas en el anexo del DNL 2/21 tendrán diferentes beneficios según su tipo de inscripción.

Quienes sean monotributistas de cualquier categoría, no pagarán el importe mensual por Ingresos Brutos. Contribuyentes de Convenio Multilateral y Régimen General no deberán pagar impuesto mínimo sí, durante el mes, no tuvieron ingresos. Se dispuso un límite a la alícuota por retenciones SIRCREB, el cual será de un máximo de 0.01% hasta el 30/9. No se les exigirá el pago de las cuotas de planes de pago hasta el 30/9 No deberán presentar el libre deuda único para contrataciones con el Estado Provincial. Se prorroga el pago de Inmobiliario y Automotor también por los 4 meses al 29/12/2021.

En el mismo marco, y a diferencia de AFIP, la Agencia de Recaudación dispuso que 43.784 monotributistas no deberán ingresar el importe del componente provincial en forma retroactiva. Esta medida representa unos 60 millones de pesos y alcanza a todas las actividades realizadas en la provincia, aún aquellas que no están en el anexo DNL 2/21.

Todos estos beneficios se otorgan de forma automática.

Para realizar consultas, ingresar a la oficina virtual o bien por mensaje privado en las redes sociales de la Agencia, @recaudacionRN