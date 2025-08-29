No asistirá UPCN a la reunión con el Gobierno si ofrecen 20 mil pesos como lo hizo con el gremio docente UnTER

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El secretario General de UPCN Juan Carlos Scalesi en diálogo con Lo Principal, anticipó que no asistirán a la reunión paritaria convocada por el Gobierno para el próximo 8 de septiembre en Viedma.

Luego del diálogo con Lo Principal, Scalesi se encargó de enviarle la nota a la secretaria de La Función Pública Tania Lastra anunciado que no participarán de la reunión si tienen la idea de ofrecer sólo 20 mil pesos de recomposición salarial a los trabajadores.

A la Secretaria de la Función Pública

Sra Tania LASTRA

Provincia de Rio Negro

Por medio de la presente, la U.P.C.N. informa que, en caso de que la propuesta salarial presentada en la próxima reunión de la función pública sea similar a la oferta de $20.000 previamente realizada a otra organización sindical, esta entidad gremial no participará en la reunión. Consideramos que la oferta es insuficiente y no refleja la realidad económica de las trabajadoras y trabajadores del sector público, quienes enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo debido a la inflación y el aumento del costo de vida.

La U.P.C.N. reafirma su compromiso con la defensa del salario y la dignidad laboral de sus afiliados y afiliadas, y exige al gobierno una oferta seria y responsable que contemple las necesidades reales del conjunto de la Administración Pública. La organización gremial no está dispuesta a participar en reuniones que solo busquen legitimar un ajuste en perjuicio de los trabajadores.

Requisitos para una propuesta salarial aceptable:

Una oferta salarial que refleje ta realidad económica de los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y el aumento del costo de vida.

Una propuesta que contemple las necesidades reales del conjunto de la Administración Pública.

La U.P.CN. ratifica su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector público, y exhorta al gobierno a realizar una oferta seria y responsable.