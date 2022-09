“Necesitamos una Mesa de Enlace fuerte que nos defienda a todos, pero no fuerte en los discursos sino en los hechos”

“Después de un tiempo de restricciones, tenemos el agrado de volver a recibirlos con los brazos abiertos para compartir las penas provocadas por el calamitoso Gobierno Nacional y retroalimentar la esperanza que nos ayude a no bajar los brazos y redoblar esfuerzos pensando que un futuro mejor es posible.

A la Gobernadora quiero agradecerle, primero, su presencia en nuestro predio y luego, que en la provincia se hayan mantenido, como política de Estado, los créditos a valor producto destinados para mejoras de genética y sanidad de los rodeos, de instalaciones, de conectividad, también los programas de crédito a tasas subsidiadas destinados a compra de maquinaria agrícola, políticas de incentivo que vemos reflejadas en mayor eficiencia y productividad.

Desde la Rural de Viedma planteamos la necesidad y la importancia de la conectividad, como respuesta recibimos el apoyo necesario para que el plan piloto “Conectividad para Adolfo Alsina” se pusiera en marcha y hoy tenemos alrededor de 80 “conectados” que dejaron de estar completamente aislados.

Desde nuestra rural planteamos la necesidad de informatizar el sistema de emisión de guías, como respuesta recibimos apoyo a la iniciativa, contratamos un especialista y durante más de dos años Gustavo Linares, de la rural, trabajó con el técnico para el desarrollo y perfeccionamiento del programa… en un principio hubo reparos de otras rurales, hoy se usa en toda la provincia exitosamente.

Desde la rural planteamos la necesidad de mayor seguridad, y aunque en este aspecto nos han escuchado, creemos que aún falta que se asignen más recursos a las brigadas rurales y se realicen tareas de prevención.

Desde la rural planteamos la necesidad de poner más hectáreas bajo riego y aprovechar mejor el agua y entendemos que se han estado haciendo reparaciones en los canales del IDEVI y que se está analizando un aprovechamiento mejor del recurso.

En nuestra provincia tenemos peras, manzanas, vino, verduras, frutos secos, carne bovina, ovina, cerdos, pollos, lana, trigo, maíz, alfalfa y muchísimas cosas más… lo único que no tenemos es soja. La soja es el elemento que utiliza el Gobierno Nacional para tratar de generar discordia entre los productores. Necesitamos una Mesa de Enlace fuerte que nos defienda a todos, pero no fuerte en los discursos sino en los hechos, cuyos integrantes no se junten a escondidas para hablar con el gobierno a negociar migajas, sino que reclamen eliminación de retenciones, de restricción a las exportaciones y de diferenciales en el tipo de cambio.

Los productores tenemos que ser inteligentes y solidarios y hacernos un tiempito para trabajar “tranqueras afuera”, para que poco a poco la gente vaya entendiendo que el campo no es el “enemigo” sino el motor que puede impulsar a nuestra Patria para que salga adelante.

Hoy es un día especial, es 11 de septiembre y no quiero que pase desapercibido porque es “el día del maestro”, y como decía mi mamá necesitamos menos “trabajadores de la educación” y más maestros, la educación es la herramienta principal para que seamos libres.

Esta es mi despedida de la rural, y quiero agradecerle a todos los que me dieron una mano y a los que me dieron las dos, especialmente a los de la Comisión directiva.

Para terminar pensemos en las palabras de Sarmiento: “Si no existieran dificultades, no habría éxito”.

Esperamos que disfruten de la muestra”.

Gracias