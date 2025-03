Murió una docente en Rio Negro y UnTER denuncia que fue por desidia del Estado

UnTER denuncia que la trabajadora que perdió la vida era María Isabel Millache, tenía 56 años y que se desempeñó en la escuela primaria de Chimpay durante muchos años.

Desde la Secretaria de Salud en la Escuela de UnTER, hemos dado pelea sistemáticamente ante este sistema de auditorías médicas que vino a imponerse en detrimento de los derechos de los trabajadores de la educación y en total contraposición a nuestro régimen de licencias en este contexto de AJUSTE por parte del Gobierno Provincial y Nacional.

Un sistema de auditorías que funciona unilateralmente, desconociendo el funcionamiento interno del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y, que en más de una oportunidad ha dictaminado el retorno a sus labores a docentes que no estaban en condiciones médicas de hacerlo; no sólo vulnerando el derecho de transitar la enfermedad de manera digna, sino impidiendo tratamientos, reposos y demás atenciones que las mismas requirieran (ya sean propias o por familiares), exponiéndolos a desmejorar la salud, a contagios en las instituciones, donde la prevención pareciera estar ausente.

Lamentablemente nos encontramos frente a un gobierno al que claramente poco le interesa la salud de nuestros compañeros; ponen el énfasis en el ahorro, sin medir las consecuencias. Las Juntas Médicas que dependen de la Función Pública, han dado de baja, sin fundamento válido, licencias necesarias para compañeros que atraviesan enfermedades complejas, y, a pesar de los reincidentes reclamos en todos los ámbitos de injerencia, hacen oídos sordos, agravando síntomas, perjudicando el diagnóstico, y generando nuevas patologías.

Por estas cuestiones, hoy, tenemos que lamentar el fallecimiento de una compañera que, en vez de ocuparse de su salud, debía preocuparse por solucionar su situación para sostenerse en el sistema y preservar su salario a menos de dos meses de su jubilación.

No podemos callarnos ante tanta desidia; no podemos bajar los brazos y hacer como que aquí no ha pasado nada. La toma de decisiones y el poder que adoptan las Juntas Médicas ante nuestra salud y los procesos por los que se atraviesa, no pueden quedar en manos de tanta negligencia.

Desde UnTER continuamos exigiendo la derogación de las Resoluciones 5153/24, 5154/24 de auditorías médicas, cumplimiento efectivo de la Resolución 233/98 (Régimen de Licencias Docentes) y regularización en la conformación de las juntas médicas en las distintas zonas de la Provincia. Insistimos en que no nos negamos al control y sostenemos que es el Gobierno de Río Negro quien debe garantizarlo con mayor inversión en RRHH para las juntas médicas y sus respectivos contralores».