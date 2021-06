Murió de Covid Agustina Fontenla la famosa repostera de San Antonio Oeste

Agustina Fontenla, la repostera que participó de Bake Off 2020, llevaba varios días internada en la Clínica de Viedma con coronavirus.

Tenía 31 años y lamentablemente falleció este jueves a la madrugada.

La redes sociales y los medios de comunicación fueron informado sobre su estado de salud mientras estaba internada.

La gente pedía y realizaban oraciones para su pronta recuperación y durante la mañana de este jueves, lamentablemente se informó de su deceso.

La casa de sepelio informó: “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”.

Agustina era abogada de profesión, (se había recibido en 2015 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca), la joven había encontrado su verdadera vocación en la pastelería. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había dicho la participante en las instancias finales del certamen, lo que sorprendió tanto al jurado como a la conductora del ciclo, Paula Chaves.

“Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, expresó después, sabiendo que lo suyo estaba en la cocina y, específicamente en la pastelería, no en los tribunales.