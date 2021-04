Multa de $55.000 para un joven por estar en un encuentro de rap en una plaza en Roca

“Me hicieron la multa por algo que nada que ver porque yo no organice, yo no estaba participando. Estaba de espectador. Pero no estábamos haciendo un evento como se han hecho hace poco, que se llenan de gente, no se respeta nada. A mi la multa me la hicieron porque había 20 personas”, expresó Luciano Poblete a Canal 10.

Según explicó Luciano, un grupo de chicos se encontraba en la plaza realizando una batalla de rap y el se acercó a verla. Luego de algunos minutos, llegaron al lugar dos oficiales policiales junto a una personal del municipio, quienes comenzaron a hacerles una multa ya que no estarían cumpliendo con el distanciamiento social.

Cabe destacar que este “encuentro” se realizó en una plaza, al aire libre. Además, suelen darse de manera espontanea, es decir, no cuentan con organizadores o estrategias más allá de pasar una tarde de música y diversión en conjunto.

“Les estaban hablando de mala manera a dos menores. Yo estaba mirando, asique me acerque a ver qué pasaba. Me pidieron los datos, se los di, y cuando se los di el oficial policial empezó a escribirlos y me dice “Vos sos mayor de edad, vos te haces cargo de la multa”. Ahí le dije que no y me respondió “ya tengo tus datos”, explicó Luciano a Canal 10.

Así, Poblete terminó con una multa de $55.000 a su nombre, por participar, ya sea solo como espectador o no, de un pequeño encuentro al aire libre.

“Me mandaron directamente al juzgado. Fui hice todos los papeles, el descargo, lo sellaron, todo. Y me dijeron que lo único que me pueden hacer es cobrarme el 50% solamente, o sea $27.500 pero en 30 días. Tengo 30 días para juntar $27.500 o se me va a $55.000”, detalló.

De lo que todos esperaban fuera una tarde tranquila al aire libre, se desprendió este insólito hecho en el que un joven roquense deberá hacerle frente a esta multa que implica una gran suma de dinero.

“Ahora estamos vendiendo numeritos, tratando de que la gente si quiere pueda aportar con algo, tratando de recaudar el efectivo para pagar”, concluyó.

FUENTE:ANRoca